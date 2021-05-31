31 Mayıs 2021 Pazartesi Show TV Yayın Akışı |Çukur yeni bölümüyle Show TV'de
Ekranların sevilen kanalı Show TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne sevilen dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın tekrar bölümüyle başlayan Show TV'de akşam ise finaline son iki bölüm kalan Çukur ekranlarda oluyor. İşte 31 Mayıs 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı...
Show TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? 10.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk yayınlanırken hemen ardından Sevcan'la Lezzet Yolunda programı ekranlarda oluyor. Gündüz kuşağında Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı izleyiciyle buluşurken akşam merakla beklenen dizi Çukur yeni bölümüyle Show TV'de izleyici karşısına geçiyor. İşte 31 Mayıs 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı...
31 MAYIS 2021 PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Alev Alev
10.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20.00 Çukur