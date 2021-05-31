31 Mayıs 2021 Pazartesi Show TV Yayın Akışı |Çukur yeni bölümüyle Show TV'de

Show TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? 10.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk yayınlanırken hemen ardından Sevcan'la Lezzet Yolunda programı ekranlarda oluyor. Gündüz kuşağında Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı izleyiciyle buluşurken akşam merakla beklenen dizi Çukur yeni bölümüyle Show TV'de izleyici karşısına geçiyor. İşte 31 Mayıs 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı...

31 MAYIS 2021 PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Alev Alev

10.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Çukur