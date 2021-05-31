31 Mayıs 2021 Pazartesi TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 TV8'de
TV8 yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Oynat Bakalım programıyla başlayan TV8 kanalında hemen ardından 8'de Sağlık programı ekranlarda olurken akşam ise heyecanla beklenen yarışma Survivor 2021 izleyici karşısına çıkıyor. İşte 31 Mayıs 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı...
TV8'de bugün hangi dizi ve programlar var? 06.30'ta Oynat Bakalım ekranlarda olurken gündüz kuşağında sevilen yarışma programı Doya Doya Moda All Star izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise her bölümü heyecanla izlenen yarışma programı Survivor 2021 TV8 ekranlarında oluyor. İşte 31 Mayıs 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı...
31 MAYIS 2021 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
06.30 Oynat Bakalım
07.15 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.30 Survivor
13.45 Doya Doya Moda
17.45 Survivor Panaroma
20.00 Survivor 20211