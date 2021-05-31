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31 Mayıs 2021 Pazartesi TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 TV8'de

TV8 yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Oynat Bakalım programıyla başlayan TV8 kanalında hemen ardından 8'de Sağlık programı ekranlarda olurken akşam ise heyecanla beklenen yarışma Survivor 2021 izleyici karşısına çıkıyor. İşte 31 Mayıs 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı...

31 Mayıs 2021 Pazartesi TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 TV8'de

TV8'de bugün hangi dizi ve programlar var? 06.30'ta Oynat Bakalım ekranlarda olurken gündüz kuşağında sevilen yarışma programı Doya Doya Moda All Star izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise her bölümü heyecanla izlenen yarışma programı Survivor 2021 TV8 ekranlarında oluyor. İşte 31 Mayıs 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı...

31 MAYIS 2021 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI 

06.30 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.30 Survivor

13.45 Doya Doya Moda

17.45 Survivor Panaroma

20.00 Survivor 20211

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