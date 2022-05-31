Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 31 Mayıs 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

31 MAYIS 2022 SALI TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR? Pazartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 31 Mayıs 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var. 31 MAYIS SALI STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde 16:00 Güzel Köylü 18.40 Star Haber 20:00 Sultan 31 MAYIS SALI TV8 YAYIN AKIŞI 07:15 8'de Sağlık 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 13:00 Survivor Panorama 15:00 Canım Annem 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 Survivor All Star 31 MAYIS SALI KANAL D YAYIN AKIŞI 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşkı Memnu 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Üç Kız Kardeş 31 MAYIS SALI FOX TV YAYIN AKIŞI 08:00 Çalar Saat 10:45 Ekonomi Arası 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün 13:00 En Hamarat Benim 16:00 Fulya ile Umudun Olsun 18:00 İyilik 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 20:30 Evlilik Hakkında Her Şey 31 MAYIS SALI ATV YAYIN AKIŞI 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Destan 31 MAYIS SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI 06:00 Yeni Gelin 08:30 Bu Sabah 10:30 Şef Kapımda 12:15 Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18.45 SHOW Ana Haber 20:00 Baba 31 MAYIS SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI 08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi 10:00 Alişan'la Gülümse Hayata 15:15 Kasaba Doktoru 16:40 Seksenler 19:00 Ana Haber 20:00 Masumlar Apartmanı 31 MAYIS SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI 04:58İstiklal Marşı 05:00Karalama Defteri 05:30Anjelika Akbar İle Sesler 06:00Tarihin Tamiri 06:15Türk Caz Standartları Enstitüsü 07:00Nakkaşın Fırçası 07:30Hayat Sanat - Kolaj 08:00Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası 08:30Kısa Film Kuşağı 09:00Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain) 10:00Yabancı Sinema: Beyaz Balon (The White Balloon) 11:30Beyoğlu Kültür Yolu Festivali - Galataport 12:00Tarihin Ruhu 12:30Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi 13:00TRT Belgesel Günleri 13:30Sinema + 14:15Fotoğraflar 14:30Başkent Kültür Yolu Festivali 15:00Yerli Sinema: Buğday 17:00Aramızda Müzik Var 18:00Arşivden Konserler 18:30Çizgizar 18:45Yeryüzleri 19:00Beyoğlu Kültür Yolu Festivali - Atatürk Kültür Merkezi 19:30Kelimeler ve Şeyler 20:30Kazak Hanlığı 21:30Randevu 21:45Film Önü 22:00Yabancı Sinema: Pororoca 00:30Film Arkası 01:00Aramızda Müzik Var 01:45Film Önü 02:00Yabancı Sinema: Pororoca 04:30Film Arkası