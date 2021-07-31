31 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Derinlerdeki Dehşet Kanal D'de
Ekranların en çok izlenen kanallarından olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Sihirli Annem dizisi ile başlayan Kanal D'de akşam izleyiciyi aksiyonun doruklarına çıkaracak olan film Derinlerdeki Dehşet ekran karşısında oluyor. İşte 31 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...
Kanal D'nin yayın akışı izleyenler tarafından merak ediliyor. Bugün Kanal D'de ne var? sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik. 08.30'da Konuştukça yayınlanırken hemen ardından Magazin D Cumartesi ekran karşısında oluyor. Saat 13.00'da ilgiyle izlenen dizi Aşkın Tarifi tekrar bölümüyle ekrana gelirken akşam aksiyon ve bilim kurgu türündeki film Derinlerdeki Dehşet Kanal D izleyicisiyle buluşuyor. İşte 31 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...
31 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Sihirli Annem
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Aşkın Tarifi
16.15 Büyük Göç
18.45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Derinlerdeki Dehşet
22.30 Operasyon 41