31 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Derinlerdeki Dehşet Kanal D'de Ekranların en çok izlenen kanallarından olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Sihirli Annem dizisi ile başlayan Kanal D'de akşam izleyiciyi aksiyonun doruklarına çıkaracak olan film Derinlerdeki Dehşet ekran karşısında oluyor. İşte 31 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...

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Kanal D'nin yayın akışı izleyenler tarafından merak ediliyor. Bugün Kanal D'de ne var? sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik. 08.30'da Konuştukça yayınlanırken hemen ardından Magazin D Cumartesi ekran karşısında oluyor. Saat 13.00'da ilgiyle izlenen dizi Aşkın Tarifi tekrar bölümüyle ekrana gelirken akşam aksiyon ve bilim kurgu türündeki film Derinlerdeki Dehşet Kanal D izleyicisiyle buluşuyor. İşte 31 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı... 31 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI 07.00 Sihirli Annem 08.30 Konuştukça 09.45 Magazin D Cumartesi 13.00 Aşkın Tarifi 16.15 Büyük Göç 18.45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu 20.00 Derinlerdeki Dehşet 22.30 Operasyon 41 Kanal Dkanal d yayın akışı