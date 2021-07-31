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31 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Derinlerdeki Dehşet Kanal D'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Sihirli Annem dizisi ile başlayan Kanal D'de akşam izleyiciyi aksiyonun doruklarına çıkaracak olan film Derinlerdeki Dehşet ekran karşısında oluyor. İşte 31 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...

31 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Derinlerdeki Dehşet Kanal D'de

Kanal D'nin yayın akışı izleyenler tarafından merak ediliyor. Bugün Kanal D'de ne var? sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik. 08.30'da Konuştukça yayınlanırken hemen ardından  Magazin D Cumartesi ekran karşısında oluyor. Saat 13.00'da ilgiyle izlenen dizi Aşkın Tarifi tekrar bölümüyle ekrana gelirken akşam aksiyon ve bilim kurgu türündeki film Derinlerdeki Dehşet Kanal D izleyicisiyle buluşuyor. İşte 31 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...

31 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Sihirli Annem

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Aşkın Tarifi

16.15 Büyük Göç

18.45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Derinlerdeki Dehşet

22.30 Operasyon 41

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