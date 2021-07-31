31 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı | Ufuk Özkan’ın sunumuyla Star Market, Star TV'de
Star TV'de bugün ne var? Güne Medcezir dizisiyle başlayan kanal hemen ardından Çizgi Film Kuşağı'nı ekrana getiriyor. Akşam ise Ufuk Özkan’ın sunumuyla Star Market adlı yarışma programı izleyici karşısına geçiyor. İşte 31 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...
Ekranların en sevilen kanallarından olan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'da Medcezir ekranlarda olurken 13.45'te Aramızda Kalsın Star TV izleyicisi karşısına geçiyor. Akşam ise ilgiyle izlenen yarışma programı Star Market yayınlanıyor. İşte 31 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...
31 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Medcezir
08.15 Çizgi Film Kuşağı
08.45 Kaçak Gelinler
10.45 Erkenci Kuş
13.45 Aramızda Kalsın
15.30 Ada Masalı
18.45 Star Haber
20.00 Star Market
22.45 Kazara Aşk