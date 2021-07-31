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31 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı | Ufuk Özkan’ın sunumuyla Star Market, Star TV'de

Star TV'de bugün ne var? Güne Medcezir dizisiyle başlayan kanal hemen ardından Çizgi Film Kuşağı'nı ekrana getiriyor. Akşam ise Ufuk Özkan’ın sunumuyla Star Market adlı yarışma programı izleyici karşısına geçiyor. İşte 31 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...

31 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı | Ufuk Özkan’ın sunumuyla Star Market, Star TV'de

Ekranların en sevilen kanallarından olan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'da Medcezir ekranlarda olurken 13.45'te Aramızda Kalsın Star TV izleyicisi karşısına geçiyor. Akşam ise ilgiyle izlenen yarışma programı Star Market yayınlanıyor. İşte 31 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...

31 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Medcezir

08.15 Çizgi Film Kuşağı

08.45 Kaçak Gelinler

10.45 Erkenci Kuş

13.45 Aramızda Kalsın

15.30 Ada Masalı

18.45 Star Haber

20.00 Star Market

22.45 Kazara Aşk

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