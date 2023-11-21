32 yaşındaki şehidin naaşı evinin karşısına defnedildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Üsteğmen Abdullah Köse’nin cenazesi, Ankara’da yaşadığı evinin karşısındaki Bağlum mezarlığına defnedildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle yaşanan temas sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Abdullah Köse’nin cenazesi Ankara Ahmet Hamdi Akseki Cami’de kılındı. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Keçiören’de yaşadığı evin önüne getirildi.

Son kez helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi Bağlum mezarlığına defnedildi. 32 yaşındaki şehidin evli ve bir kız çocuğu sahibi olduğu öğrenildi.

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