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  3. 39 yaşındaki akademisyen Melih Onuş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

39 yaşındaki akademisyen Melih Onuş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bartın Üniversitesi'nde görevli Öğretim Üyesi Dr. Melih Onuş, izinli olduğu dönemde gittiği Ankara'da koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti.

39 yaşındaki akademisyen Melih Onuş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüs ölümleri günden güne artmaya devam ediyor. İzinli olduğu dönemde Ankara'ya giderek ölümcül virüse yakalanan Bartın Üniversitesi’nde görevli Öğretim Üyesi Dr. Melih Onuş tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

39 YAŞINDA VEFAT ETTİ

39 yaşındaki akademisyen izinli olduğu dönem içerisinde Ankara’da bulunurken korona virüse yakalandı. Dr. Onuş’un tüm tedavilere karşın yakalandığı korona virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi derin üzüntüye neden oldu.

39 yaşındaki akademisyen Melih Onuş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

ÜNİVERSİTEDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bartın Üniversitesi’de Dr. Onuş’un korona virüs salgını nedeniyle yaşamını yitirmesi dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.

Bartın Üniversitesi tarafından yayınlanan mesajda, “Üniversitemiz Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde görevli Dr. Öğr. Üyesi Melih Onuş’un Ankara’da izindeyken yakalandığı Covid-19 hastalığı sebebiyle hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Melih Onuş kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?Melih Onuş kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?

39 yaşındaki akademisyen Melih Onuş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti



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