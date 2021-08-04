4 Ağustos 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı | Yerli sinema Yol Arkadaşım Star TV'de
Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Medcezir dizisiyle başlayan Star 13:30'da Aramızda Kalsın dizisini ekrana veriyor. Akşam ise Demet Akbağ imzalı yerli sinema filmi Hükümet Kadın izleyici karşısına geçiyor. İşte 4 Ağustos 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı..
Star TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 4 Ağustos 2021 Çarşamba Star TV yayın akışına yer verdik. 07:00'da Medcezir dizisi ile ekranlarda olurken 13:30:'da Aramızda Kalsın dizisiyle izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise yerli sinema filmi Hükümet Kadın Star TV ekranında yerini alıyor...
4 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18:30 Star Haber
20:00 Hükümet Kadın