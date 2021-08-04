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4 Ağustos 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı | Yerli sinema Yol Arkadaşım Star TV'de

Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Medcezir dizisiyle başlayan Star 13:30'da Aramızda Kalsın dizisini ekrana veriyor. Akşam ise Demet Akbağ imzalı yerli sinema filmi Hükümet Kadın izleyici karşısına geçiyor. İşte 4 Ağustos 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı..

4 Ağustos 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı | Yerli sinema Yol Arkadaşım Star TV'de

Star TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 4 Ağustos 2021 Çarşamba Star TV yayın akışına yer verdik. 07:00'da Medcezir dizisi ile ekranlarda olurken 13:30:'da Aramızda Kalsın dizisiyle izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise yerli sinema filmi Hükümet Kadın Star TV ekranında yerini alıyor...

4 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:45 Star Market

18:30 Star Haber

20:00 Hükümet Kadın

 

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