4 Ağustos 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı | Yerli sinema Yol Arkadaşım Star TV'de

Star TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 4 Ağustos 2021 Çarşamba Star TV yayın akışına yer verdik. 07:00'da Medcezir dizisi ile ekranlarda olurken 13:30:'da Aramızda Kalsın dizisiyle izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise yerli sinema filmi Hükümet Kadın Star TV ekranında yerini alıyor...

4 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:45 Star Market

18:30 Star Haber

20:00 Hükümet Kadın