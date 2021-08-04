4 Ağustos 2021 Çarşamba TV8 yayın akışı | Masterchef 2021 TV8'de

TV8'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 4 Ağustos 2021 Çarşamba TV8 yayın akışına yer verdik. Güne Oynat Bakalım ile başlayan TV8 13:00'da Paylaş Benimle ekranlarda oluyor. Akşam ise heyecan dolu yarışma MasterChef 2021 izleyici karşısına çıkıyor...

4 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef

13:30 Paylaş Benimle

15:15 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)

20:00 MasterChef (Yeni Bölüm)