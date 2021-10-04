4 Ekim 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı |Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show TV'de

Show TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 4 Ekim 2021 Pazartesi Show TV yayın akışını derledik. Bu Sabah ile güne başlayan Show TV'de saat 15.00'da Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı ekrana geliyor. Akşam ise Yalancı dizisi tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor...

4 EKİM 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Bir Başka Güzel

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Bir Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show