4 Ekim 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de TRT 2'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 4 Ekim 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:30 Hayat Sanat ekranda olurken 10:00'da Koleksiyoner TRT 2 ekranlarında oluyor. 21.00'da Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2 seyircisiyle buluşuyor...

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 07:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 08:00'da Tiyatro Dünyası ekranlarda oluyor. Hemen ardından Sarayın Lezzetleri yayınlanıyor. Akşam ise Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 4 Ekim 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı... 4 EKİM 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:15 Turandot Operası 07:30 Hayat Sanat - Kolaj 08:00 Tiyatro Dünyası 08:30 Sarayın Lezzetleri 09:00 Bir Resim Bir Hikaye 09:30 Geziyorum 10:00 Koleksiyoner 10:30 Muasır 11:00 Anadolu Arkeolojisi 11:30 Tarihin Ruhu 12:00 Hayat Sanat - Kolaj 12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 13:00 İhmal Edilebilir Nasihatler 14:00 Sinema + 14:45 Dünya Müzik Gelenekleri 15:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 16:00 Eskici 16:30 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle) 17:15 Geri Dönüşen Sanat 17:30 TRT Geleceğin İletişimcileri 18:00 Hayat Sanat 18:30 Bizim Resmimiz 19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 19:30 Koleksiyoner 20:00 İstanbul Müzik ve Tarih 20:45 Yeryüzleri 21:00 Düşüncenin Seyir Defteri 22:00 Yabancı Sinema: Kaybolan Kadın (The Lady Vanishes) 23:45 Konser Zamanı TRT 2yayın akışıBugünPazartesi