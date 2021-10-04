4 Ekim 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 4 Ekim 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:30 Hayat Sanat ekranda olurken 10:00'da Koleksiyoner TRT 2 ekranlarında oluyor. 21.00'da Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2 seyircisiyle buluşuyor...
TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 07:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 08:00'da Tiyatro Dünyası ekranlarda oluyor. Hemen ardından Sarayın Lezzetleri yayınlanıyor. Akşam ise Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 4 Ekim 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı...
4 EKİM 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:15 Turandot Operası
07:30 Hayat Sanat - Kolaj
08:00 Tiyatro Dünyası
08:30 Sarayın Lezzetleri
09:00 Bir Resim Bir Hikaye
09:30 Geziyorum
10:00 Koleksiyoner
10:30 Muasır
11:00 Anadolu Arkeolojisi
11:30 Tarihin Ruhu
12:00 Hayat Sanat - Kolaj
12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
13:00 İhmal Edilebilir Nasihatler
14:00 Sinema +
14:45 Dünya Müzik Gelenekleri
15:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
16:00 Eskici
16:30 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)
17:15 Geri Dönüşen Sanat
17:30 TRT Geleceğin İletişimcileri
18:00 Hayat Sanat
18:30 Bizim Resmimiz
19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
19:30 Koleksiyoner
20:00 İstanbul Müzik ve Tarih
20:45 Yeryüzleri
21:00 Düşüncenin Seyir Defteri
22:00 Yabancı Sinema: Kaybolan Kadın (The Lady Vanishes)
23:45 Konser Zamanı