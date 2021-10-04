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  3. 4 Ekim 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de

4 Ekim 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 4 Ekim 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:30 Hayat Sanat ekranda olurken 10:00'da Koleksiyoner TRT 2 ekranlarında oluyor. 21.00'da Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2 seyircisiyle buluşuyor...

4 Ekim 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 07:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 08:00'da Tiyatro Dünyası ekranlarda oluyor. Hemen ardından Sarayın Lezzetleri yayınlanıyor. Akşam ise Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 4 Ekim 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı...

4 EKİM 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:15 Turandot Operası

07:30 Hayat Sanat - Kolaj

08:00 Tiyatro Dünyası

08:30 Sarayın Lezzetleri

09:00 Bir Resim Bir Hikaye

09:30 Geziyorum

10:00 Koleksiyoner

10:30 Muasır

11:00 Anadolu Arkeolojisi

11:30 Tarihin Ruhu

12:00 Hayat Sanat - Kolaj

12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

13:00 İhmal Edilebilir Nasihatler

14:00 Sinema +

14:45 Dünya Müzik Gelenekleri

15:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

16:00 Eskici

16:30 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)

17:15 Geri Dönüşen Sanat

17:30 TRT Geleceğin İletişimcileri

18:00 Hayat Sanat

18:30 Bizim Resmimiz

19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

19:30 Koleksiyoner

20:00 İstanbul Müzik ve Tarih

20:45 Yeryüzleri

21:00 Düşüncenin Seyir Defteri

22:00 Yabancı Sinema: Kaybolan Kadın (The Lady Vanishes)

23:45 Konser Zamanı 

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