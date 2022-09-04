4 Eylül 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

İzleyiciler, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak?
4 EYLÜL PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Kiralık Aşk
11:00 Tüiin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Duy Beni
18:45 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Duy Beni
4 EYLÜL PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 Gazete Magazin
12:15 Masterchef Türkiye
15:15 Doya Doya Moda
18:00 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
4 EYLÜL PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:13Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Da Vinci
4 EYLÜL PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 İyilik
13:45 Kusursuz Kiracı
16:00 Tozluyaka
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Tozluyaka
23:45 Kusursuz Kiracı
4 EYLÜL PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:20 Babam ve Oğlum
14:35 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gül Masalı
4 EYLÜL PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Gerzek Şaban
21:45 Gülen Gözler
23:45 Gerzek Şaban
4 EYLÜL PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:20 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
14:50 Mükemmel Eşleşme (Altyazılı)
17:45 Ana Haber
18:30 2022 DÜNYA ERKEKLER VOLEYBOL ŞAMPİYONASI SON 16 TURU ''TÜRKİYE - ABD'' (Canlı)
20:15 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
23:45 Balkan Ninnisi (Altyazılı)