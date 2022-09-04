4 Eylül 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

İzleyiciler, hangi dizilerin hangi gün ekranlara geleceğini merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında 4 Eylül 2022 Pazar günü televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? İşte ayrıntılar...

Gül Erdoğan
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
4 Eylül 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

İzleyiciler, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak?

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

4 EYLÜL PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Kiralık Aşk

11:00 Tüiin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Duy Beni

18:45 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Duy Beni

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

4 EYLÜL PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 Gazete Magazin

12:15 Masterchef Türkiye

15:15 Doya Doya Moda

18:00 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

4 EYLÜL PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:13Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Da Vinci

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

4 EYLÜL PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 İyilik

13:45 Kusursuz Kiracı

16:00 Tozluyaka

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Tozluyaka

23:45 Kusursuz Kiracı

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

4 EYLÜL PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:20 Babam ve Oğlum

14:35 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gül Masalı

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

4 EYLÜL PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Gerzek Şaban

21:45 Gülen Gözler

23:45 Gerzek Şaban

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

4 EYLÜL PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:20 Payitaht "Abdülhamid"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"

14:50 Mükemmel Eşleşme (Altyazılı)

17:45 Ana Haber

18:30 2022 DÜNYA ERKEKLER VOLEYBOL ŞAMPİYONASI SON 16 TURU ''TÜRKİYE - ABD'' (Canlı)

20:15 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

23:45 Balkan Ninnisi (Altyazılı)

0
0
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Teşkilat dizisinin yeni başrolü belli oldu! Çağlar Ertuğrul gitti, Murat Yıldırım geldi
Teşkilat dizisinin yeni başrolü belli oldu! Çağlar Ertuğrul gitti, Murat Yıldırım geldi
Doya Doya Moda saat kaçta, yayın saati ne? Doya Doya Moda ne zaman, hangi kanalda?
Doya Doya Moda saat kaçta, yayın saati ne? Doya Doya Moda ne zaman, hangi kanalda?
Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi hangi kanalda? Türkiye'de hangi platforma yayınlanacak, yayınlanıyor?
Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi hangi kanalda? Türkiye'de hangi platforma yayınlanacak, yayınlanıyor?
Gecenin ucunda konusu ne? Gecenin ucunda dizisi nerede çekiliyor? Oyuncuları kimler? İşte özeti...
Gecenin ucunda konusu ne? Gecenin ucunda dizisi nerede çekiliyor? Oyuncuları kimler? İşte özeti...
Son dakika! PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi etkisiz hale getirildi!
Son dakika! PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi etkisiz hale getirildi!
Her yerde didik didik arandı! 2 yaşındaki çocuk kendi araçlarında ölü bulundu!
Her yerde didik didik arandı! 2 yaşındaki çocuk kendi araçlarında ölü bulundu!
Maaş promosyonunda sürpriz gelişme! Enflasyondaki artış promosyona da yansıyacak!
Maaş promosyonunda sürpriz gelişme! Enflasyondaki artış promosyona da yansıyacak!
CHP ağaç katletmeye devam ediyor! Beşiktaş Ayazma Parkı'ndaki ağaçların kesilme sebebi sinirleri hoplattı!
CHP ağaç katletmeye devam ediyor! Beşiktaş Ayazma Parkı'ndaki ağaçların kesilme sebebi sinirleri hoplattı!
Sosyal medya 'Kız Kulesi yıkıldı' iddiasıyla çalkalandı! Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden merakla beklenen açıklama geldi!
Sosyal medya 'Kız Kulesi yıkıldı' iddiasıyla çalkalandı! Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden merakla beklenen açıklama geldi!
Meteoroloji şiddetli yağışa karşı uyardı! Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, dolu, fırtına... İşte 4 Eylül 2022 Pazar hava durumu
Meteoroloji şiddetli yağışa karşı uyardı! Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, dolu, fırtına... İşte 4 Eylül 2022 Pazar hava durumu
İki buçuk metrelik Kara Mamba yılanı evlerine girdi! O, Kral Kobra yılanından sonra en zehirli tür!
İki buçuk metrelik Kara Mamba yılanı evlerine girdi! O, Kral Kobra yılanından sonra en zehirli tür!
Öldüğü sanılan 3 yaşındaki çocuk, cenazede canlandı! Annesi gerçeği fark etti, sonrası...
Öldüğü sanılan 3 yaşındaki çocuk, cenazede canlandı! Annesi gerçeği fark etti, sonrası...