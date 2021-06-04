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4 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show birbirinden şahane skeçleriyle Show TV'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında yer alan Show TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 13.00'da Sevcan'la Lezzet Yolunda programı yayınlanan Show TV'de akşam Güldür Güldür Show yeni bölümü ve birbirinden komik skeçleriyle izleyici karşısına geçiyor. İşte 4 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışı...

4 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show birbirinden şahane skeçleriyle Show TV'de

4 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde Show TV yayın akışını derledik. Güne Alev Alev ve Kuzey Yıldızı ilk Aşk dizilerinin tekrar bölümleriyle başlayan Show TV 15.15'de heyecanla izlenen program Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ile devam ediyor. Akşam ise Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor...

4 HAZİRAN 2021 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Alev Alev

10.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show 

23.30 Kana Kan: Hesaplaşma

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW BU AKŞAMKİ SKEÇLER

Fedakar Annler!

Pazarlıkçı Bilal!

Yasaklarda Alışveriş!

Pavyongülü Naime ile benzeri Türkan yer değiştiriyor!

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