4 Nisan 2021 Pazar Fox TV Yayın Akışı |Kefaret yeni bölümüyle FOX'ta

4 Nisan 2021 Pazar FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Kefaret" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 4 Nisan 2021 Pazar yayın akışı...

FOX TV 4 NİSAN 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kefaret

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Masumiyet

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kefaret

KEFARET SON BÖLÜM ÖZETİ

Arzu ameliyattan çıkar ancak durumu ciddiyetini korumaktadır. Bebeği ile çiftliğe yerleşen Meltem lehine tanıklık yapmayınca Zeynep, Arzu’yu öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilir. Ahmet, Arzu’ya yakın olabilmek için tedavi gördüğü hastanede işe başlar. Sinan gizli görevini tamamlayıp dönmüştür, cezaevinde çok zor günler geçirmekte olan Zeynep’i kurtarabilmek için Arzu ile pazarlık yapmak zorunda kalır.