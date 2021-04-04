4 Nisan 2021 Pazar Star TV Yayın Akışı|Menajerimi Ara yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 4 Nisan 2021 Pazar yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Tülin Şahin ile Moda" yer alırken, ardından ise fenomen program "Seni Çok Bekledim" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Menajerimi Ara" adlı dizi izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 4 Nisan 2021 Pazar yayın akışı...

STAR TV 4 NİSAN 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

09:45: Seni Çok Bekledim (Tekrar)

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Sefirin KIzı

15:30 En Güzel Bölüm

16:00 Valerian ve Bin Gezen İmparatorluğu

19:00 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM ÖZETİ

Kıraç’ın hastanede olduğu haberini alan Dicle, soluğu babasının yanında alırken Kıraç’ın ajansta olmayışı işleri karıştırır. Dicle ve Gülin, Kıraç’ın yokluğunda Aydan Şener’in oynayacağı filmde çıkan büyük krizle mücadele eder. Serdar Ortaç, büyük bir ilham krizine girerken, Çınar'ın ona yardımcı olmak için önerdiği yöntem ikisini şaşırtıcı bir yolculuğa çıkarır.

Feris, Dicle ve Kıraç için Ceyda’yı karşısına alır. Bütün bunlar olurken Serkan, Feris için özel bir sürpriz hazırlar. Öte yandan Barış, babasıyla ilgili hiç beklemediği bilgiler öğrenir. Ceyda’nın yapacağı hamleler işlerin daha da karışmasına sebep olurken, Kıraç hiç beklemediği bir teklifle karşı karşıya kalır.