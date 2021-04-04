4 Nisan 2021 Pazar Star TV Yayın Akışı|Menajerimi Ara yeni bölümüyle Star'da
Ekranların sevilen kanalı Star TV 4 Nisan 2021 Pazar yayın akışını sizler için derledik. Güne "Tülin Şahin ile Moda" programı ile başlarken, akşam ise "Menajerimi Ara" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte detaylar...
STAR TV 4 Nisan 2021 Pazar yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Tülin Şahin ile Moda" yer alırken, ardından ise fenomen program "Seni Çok Bekledim" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Menajerimi Ara" adlı dizi izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 4 Nisan 2021 Pazar yayın akışı...
STAR TV 4 NİSAN 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI
09:45: Seni Çok Bekledim (Tekrar)
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Sefirin KIzı
15:30 En Güzel Bölüm
16:00 Valerian ve Bin Gezen İmparatorluğu
19:00 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM ÖZETİ
Kıraç’ın hastanede olduğu haberini alan Dicle, soluğu babasının yanında alırken Kıraç’ın ajansta olmayışı işleri karıştırır. Dicle ve Gülin, Kıraç’ın yokluğunda Aydan Şener’in oynayacağı filmde çıkan büyük krizle mücadele eder. Serdar Ortaç, büyük bir ilham krizine girerken, Çınar'ın ona yardımcı olmak için önerdiği yöntem ikisini şaşırtıcı bir yolculuğa çıkarır.
Feris, Dicle ve Kıraç için Ceyda’yı karşısına alır. Bütün bunlar olurken Serkan, Feris için özel bir sürpriz hazırlar. Öte yandan Barış, babasıyla ilgili hiç beklemediği bilgiler öğrenir. Ceyda’nın yapacağı hamleler işlerin daha da karışmasına sebep olurken, Kıraç hiç beklemediği bir teklifle karşı karşıya kalır.