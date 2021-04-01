4 Nisan'da hangi sınav var 2021? 4 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?
4 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 3-4 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bir yandan da Pazar günü ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınav uygulanacak. Peki 4 Nisan'da hangi sınav var 2021? İşte detaylar...
4 Nisan'da hangi sınav var 2021? 4 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgınındaki vaka artışları nedeniyle Hafta sonu yasakları geri geldi. Kabine Toplantısının ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı.
4 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Yeni koronavirüs tedbir kararına göre yüksek riskli illerde kısıtlamalar cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanacak. Öte yandan yasağın olduğu Pazar günü ÖSYM sınavı gerçekleştirilecek. Peki; 4 Nisan'da hangi sınav var 2021?
4 NİSAN'DA HANGİ SINAV VAR 2021?
4 Nisan 2021 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) uygulanacak.
2021 MSÜ sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI (GÜNCEL)
Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Şırnak.
Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van.
Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli.
Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak