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4 Temmuz 2021 Pazar ATV yayın akışı | Baş Belası yeni bölümüyle ATV'de

ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne atv'de Hafta Sonu ile başlayan kanalda hemen ardından Maraşlı yayınlanıyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Baş Belası yeni bölümüyle ATV izleyicisiyle buluşuyor. İşte 4 Temmuz 2021 Pazar ATV yayın akışı...

4 Temmuz 2021 Pazar ATV yayın akışı | Baş Belası yeni bölümüyle ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'de bugün hangi dizilerin olduğu merak ediliyor. 10:00'da  Maraşlı ekranlarda olurken hemen ardında Baş Belası ve Kalp Yarası gibi ATV'nin sevilen dizileri ekrana getiriliyor. Akşam ise Baş Belası yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 4 Temmuz 2021 Pazar ATV yayın akışı...

4 TEMMUZ 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Maraşlı

13:00 Baş Belası

16:00 Kalp Yarası

18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Baş Belası

23:45 Kıyamet

BAŞ BELASI 3. BÖLÜM ÖZET

Kadir'in ölümü İpek'in hayatında önemli bir kırılmaya neden olur. Şahin, Mehmet Amir'e İpek'in Kadir'le görüşmesinin de içinde olduğu olay yeri tutanağını verir. Bu tutanak işleme konursa İpek'in emniyette çalışması imkansız hale gelecektir.

Başından beri İpek'i istemeyen Şahin ayağına gelen bu fırsatı kullanmak istemektedir. İpek işini kaybetme korkusu yaşasa da görevini yapmaktan geri durmaz. Bir gecekondunun bodrum katındaki gizli mezarda bir ceset bulunur.

Emniyete gelen bir telefon bulunan cesedin dedesine ait olduğunu söyler. Cinayet büro ekibi sadece İpek'le iletişim kuran bu adamın katil olduğunu düşünse de İpek yaptığı incelemelerle geçmişte yaşanmış hüzünlü bir aşk hikayesini ortaya çıkarır. Ancak yaptığı bu araştırma İpek'in hayatını tehlikeye atacaktır. Durumu fark eden Şahin, İpek'i korumak için harekete geçer.

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