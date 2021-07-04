4 Temmuz 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Robin Hood Show TV'de

Show TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 4 Temmuz 2021 Pazar Show TV yayın akışına yer verdik. 10:00 Pazar Sürprizi ekranlarda olurken hemen ardından Bir Şansım Olsa yayınlanıyor. Akşam Robin Hood izleyici karşısına çıkarken onun ardından ise Pompeii Show TV ekranlarında oluyor...

4 TEMMUZ 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Tarkan

16:15 Senede Bir Gün

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Robin Hood

23:15 Pompeii

ROBİN HOOD KONUSU

13. yüzyıl İngiltere'sinde Robin Hood ve yoldaşları, yaşadıkları köydeki yozlaşmanın karşısına dikilmiş, krala karşı isyana kalkışarak güçler dengesini sonsuza kadar değiştirmişlerdi. Kimilerince hırsız, kimilerince kahraman olarak nitelenen bu mütevazı adam, kendi halkının özgürlük ve devrim sembolü oldu. Kral Richard'ın ordusunda Fransızlara karşı hizmet verirken sadece kendi çıkarlarını düşünen Robin, Nottingham'a gittiğinde despot ruhlu şerifin baskısı altında ağır vergilerle karşı karşıya kalan kasaba halkıyla karşılaşır. Orada Lady Marion adlı dul bir kadına aşık olur. Ancak Lady Marion'ın, ormanlardan gelen bu adamın hareketleri ve kimliğiyle ilgili bazı kuşkuları vardır. Sevdiği kadının kalbini kazanmak ve kasabayı kurtarmak isteyen Robin, kendi yaşam tarzına uygun insanlardan bir çete kurar. Şerifin adaletsizliğini yok etmek için üst sınıftan işbirlikçileri teker teker avlamaya başlarlar. Robin ve adamları, hayatlarının en büyük macerasına yelken açarlar. Bu sıradışı kahramanlar ve müttefikleri, ülkeyi kanlı bir iç savaşın içine düşmekten kurtarıp İngiltere'ye bir kez daha zaferle döneceklerdir.