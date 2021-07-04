4 Temmuz 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye yeni bölümüyle TV8'deGalatasaray, Emre Akbaba'nın sözleşmesini uzattı4 Temmuz 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Sevilen dizi Menajerimi Ara yeni bölümüyle Star'da4 Temmuz 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Robin Hood Show TV'deResmi Gazete'de bugün hangi kararlar var? 4 Temmuz Pazar Resmi Gazete yayımlandı!4 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de Kurban Bayramına özel şok indirimler!4 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu | A101 haftanın yıldızları belli oldu! Şok indirimler: Bu fırsatlar kaçmaz....Bucu Esmersoy'da cesur görüntüler! Duştan video paylaştı! Beğeni ve yorum yağdı! İşte o paylaşım...Türkiye FIBA Olimpiyat elemelerine veda ettiBir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral sahilde üstsüz güneşlendi! Keyifli halleri dikkat çekti!
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 4 Temmuz 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye yeni bölümüyle TV8'de

4 Temmuz 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye yeni bölümüyle TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan TV8'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım programıyla başlayan TV8 akşama ilgiyle izlenen yarışma programı Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünü ekrana veriyor. İşte 4 Temmuz 2021 Pazar TV8 yayın akışı...

4 Temmuz 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye yeni bölümüyle TV8'de

4 Temmuz 2021 Pazar TV8 yayın akışı merak ediliyor. TV8 güne Oynat Bakalım ile başlarken hemen ardından 10 Yaş Genç yayınlanıyor. Akşam ise sevilen program Masterchef Türkiye yeni bölümüyle TV8 izleyicisi karşısına çıkıyor....

4 TEMMUZ 2021 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Masterchef Türkiye

15:30 Yerli Sinema

17:45 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT