4 Temmuz 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye yeni bölümüyle TV8'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan TV8'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım programıyla başlayan TV8 akşama ilgiyle izlenen yarışma programı Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünü ekrana veriyor. İşte 4 Temmuz 2021 Pazar TV8 yayın akışı...
4 Temmuz 2021 Pazar TV8 yayın akışı merak ediliyor. TV8 güne Oynat Bakalım ile başlarken hemen ardından 10 Yaş Genç yayınlanıyor. Akşam ise sevilen program Masterchef Türkiye yeni bölümüyle TV8 izleyicisi karşısına çıkıyor....
4 TEMMUZ 2021 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Masterchef Türkiye
15:30 Yerli Sinema
17:45 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye