45 gün önce koronavirüs aşısı olan Dr. Ali Rıza Şahap Barlas'tan acı haber

Koronavirüs salgınına karşı aşılama ilk olarak sağlık çalışanlarından başlamış, binlerce sağlıkçı aşı olmuştu. Ancak aşı olan Osmaniye Devlet Hastanesi Eski Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Rıza Şahap Barlas, İstanbul'da koronavirüs salgınına yakalandı ve hastanede tedavi altına alındı. Barlas, 20 gün süren hayat savaşını kaybederek 1 Mart Pazartesi günü yaşamını yitirdi.

TABİP ODASINDAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

İstanbul Tabip Odası'ndan Barlas'ın vefatına ilişkin olarak yayımlanan baş sağlığı mesajında, “Dr. Ali Rıza Şahap Barlas’ı 01 Mart 2021 tarihinde COVID-19 sebebiyle kaybettik. Acımız büyük. Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının büyük acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

AŞI OLMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Öte yandan hayatını kaybeden doktor Barlas'ın 15 Ocak'ta Kovid-19 aşısı olduğu ifade edildi.

Barlas, aşı olmasının ardından yaptığı açıklamada, “COVID-19 aşısını sizi ve kendimizi korumak için hemen yaptırdık. Lütfen aşınızı olun” diyerek vatandaşlara aşı olma çağrısı yapmıştı.

OP. DR. ALİ RIZA ŞAHAP BARLAS KİMDİR?

İstanbul Tabip Odası üyesi olduğu öğrenilen Barlas’ın 1981 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştu ve Kadıköy Bağdat Caddesi’nde özel kliniğinde vatandaşlara sağlık hizmeti veriyordu.