5 Ağustos 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı | yerli sinema Gol Kralı FOX TV'de
İlgiyle takip edilen Fox TV yine capcanlı program ve dizilerle izleyicileri ekrana kilitleyecek. 08:00 Çalar Saat ile güne başlanırken, saat 11:00'da Şef Akademi Doğada yayınlanacak, hemen ardından Oluversin Gari ekranlarda olacak. Akşam ise sizlere keyifli anlar yaşatacak yerli sinema Gol Kralı FOX TV ekranlarında olacak. İşte 5 Ağustos 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı...
Fox Tv yayın akışını merak edenler için izleyici karşısına çıkacak olan dizi, film ve programları sizler için derledik. Gündemin nabzı saat 08:00'de Çalar Saat ile tutulurken, saatler 11:00'i gösterdiğinde Şef Akademi Doğada programı izleyici ile buluşacak. Akşam ise Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden Gol Kralı FOX TV ekranlarında yer alacak.
5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Aşk Mantık İntikam
16:15 Kefaret
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Gol Kralı