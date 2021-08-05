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5 Ağustos 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı | yerli sinema Gol Kralı FOX TV'de

İlgiyle takip edilen Fox TV yine capcanlı program ve dizilerle izleyicileri ekrana kilitleyecek. 08:00 Çalar Saat ile güne başlanırken, saat 11:00'da Şef Akademi Doğada yayınlanacak, hemen ardından Oluversin Gari ekranlarda olacak. Akşam ise sizlere keyifli anlar yaşatacak yerli sinema Gol Kralı FOX TV ekranlarında olacak. İşte 5 Ağustos 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı...

5 Ağustos 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı | yerli sinema Gol Kralı FOX TV'de

Fox Tv yayın akışını merak edenler için izleyici karşısına çıkacak olan dizi, film ve programları sizler için derledik. Gündemin nabzı saat 08:00'de Çalar Saat ile tutulurken, saatler 11:00'i gösterdiğinde Şef Akademi Doğada programı izleyici ile buluşacak. Akşam ise Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden Gol Kralı FOX TV ekranlarında yer alacak.

5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Aşk Mantık İntikam

16:15 Kefaret

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Gol Kralı

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