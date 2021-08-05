5 Ağustos 2021 Perşembe Show TV yayın akışı | Yerli Sinema Eltilerin Savaşı Show Show TV'de!
Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Kalp Atışı dizisi ve Bu Sabah programlarıyla başlayan kanal, akşam sevilen komedi filmi Eltilerin Savaşı'nı ekrana veriyor. İşte 5 Ağustos 2021 Perşembe Show TV yayın akışı...
Yayın akışlarını merak edenler için 5 Ağustos 2021 Perşembe Show TV yayın akışına haberimizde yer verdik. 13:00'da Bir Şansım Olsa ekranlarda olurken hemen ardından izleyenleri ekran başına kilitleyen 14:30'da Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ekrana geliyor. Akşam ise sevilen komedi filmi Eltilerin Savaşı izleyiciye keyifli anlar yaşatmaya geliyor...
5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kalp Atışı
08:30 Bu Sabah
11:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Eltilerin Savaşı