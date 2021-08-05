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5 Ağustos 2021 Perşembe Show TV yayın akışı | Yerli Sinema Eltilerin Savaşı Show Show TV'de!

Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Kalp Atışı dizisi ve Bu Sabah programlarıyla başlayan kanal, akşam sevilen komedi filmi Eltilerin Savaşı'nı ekrana veriyor. İşte 5 Ağustos 2021 Perşembe Show TV yayın akışı...

5 Ağustos 2021 Perşembe Show TV yayın akışı | Yerli Sinema Eltilerin Savaşı Show Show TV'de!

Yayın akışlarını merak edenler için 5 Ağustos 2021 Perşembe Show TV yayın akışına haberimizde yer verdik. 13:00'da Bir Şansım Olsa ekranlarda olurken hemen ardından izleyenleri ekran başına kilitleyen 14:30'da Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ekrana geliyor. Akşam ise sevilen komedi filmi Eltilerin Savaşı  izleyiciye keyifli anlar yaşatmaya geliyor...

5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kalp Atışı

08:30 Bu Sabah

11:00 Yeni Gelin

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Eltilerin Savaşı

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