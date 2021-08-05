5 Ağustos 2021 Perşembe Star TV yayın akışı | Ada Masalı tekrar bölümüyle Aşk Star'da
Star TV'nin yayın akışını merak edenler için bilgileri haberimizde derledik. Güne Medcezir ve Yüksek Sosyete dizisi ile başlayan Star TV'de gündemin nabzı tutulurken, akşam Ada Masalı dizisi tekrar bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. İşte 5 Ağustos 2021 Perşembe Star TV yayın akışı...
Star TV'nin yayın akışını merak edenler için bilgileri haberimizde derledik. Güne Medcezir ve Yüksek Sosyete dizisi ile başlayan Star TV'de gündemin nabzı tutulurken, Ada Masalı tekrar bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. İşte 5 Ağustos 2021 Perşembe Star TV yayın akışı...
5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:20 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:20 Güzel Köylü
18:45 Star Market
20:00 Ada Masalı (Tekrar)