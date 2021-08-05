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5 Ağustos 2021 Perşembe Star TV yayın akışı | Ada Masalı tekrar bölümüyle Aşk Star'da

Star TV'nin yayın akışını merak edenler için bilgileri haberimizde derledik. Güne Medcezir ve Yüksek Sosyete dizisi ile başlayan Star TV'de gündemin nabzı tutulurken, akşam Ada Masalı dizisi tekrar bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. İşte 5 Ağustos 2021 Perşembe Star TV yayın akışı...

5 Ağustos 2021 Perşembe Star TV yayın akışı | Ada Masalı tekrar bölümüyle Aşk Star'da

Star TV'nin yayın akışını merak edenler için bilgileri haberimizde derledik. Güne Medcezir ve Yüksek Sosyete dizisi ile başlayan Star TV'de gündemin nabzı tutulurken, Ada Masalı tekrar bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. İşte 5 Ağustos 2021 Perşembe Star TV yayın akışı...

5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:20 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:20 Güzel Köylü

18:45 Star Market

20:00 Ada Masalı (Tekrar)

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