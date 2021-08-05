5 Ağustos 2021 Perşembe Star TV yayın akışı | Ada Masalı tekrar bölümüyle Aşk Star'da

Fatih Altaylı aşı olmayanlara açtı ağzını, yumdu gözünü : Sizin yüzünüzden bu salgın bitmeyecek

Antalya Manavgat'taki orman yangını çıkaran belli oldu! 12 yaşındaki çocuk her şeyi itiraf etti! İşte ifadesi ve ormanı yakma nedeni