5 Ekim 2021 Salı FOX TV yayın akışı | Evlilik Hakkında Her Şey ilk bölümüyle FOX TV'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yerini alan FOX TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal, hemen ardından Çağla ile Yeni Bir Gün programının yeni bölümünü ekrana veriyor. Hemen sonrasında En Hamarat Benim yayına giriyor. Akşam ise Evlilik Hakkında Her Şey ekranlara geliyor. İşte 5 Ekim 2021 Salı FOX TV yayın akışı...

Fox TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 5 Ekim 2021 Salı FOX TV yayın akışına yer verdik. 08:00'da Çalar Saat ekranlarda olurken 10.45'da Çağla ile Yeni Bir Gün programının yeni bölümü yayınlanıyor. Hemen sonrasında 13.00'da En Hamarat Benim programı ekranlarda oluyor. Akşam Evlilik Hakkında Her Şey ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor... 5 EKİM 2021 SALI FOX TV YAYIN AKIŞI 08:00 Çalar Saat 10:45Çağla ile Yeni Bir Gün 13:00 En Hamarat Benim 16:00 Fulya ile Umudun Olsun 19:00 FOX Ana Haber 20:00 Evlilik Hakkında Her Şey (İlk Bölüm) Fox Tvyayın akışıBugünEvlilik Hakkında Her Şeyfulya ile umudun olsun