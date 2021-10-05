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  3. 5 Ekim 2021 Salı FOX TV yayın akışı | Evlilik Hakkında Her Şey ilk bölümüyle FOX TV'de

5 Ekim 2021 Salı FOX TV yayın akışı | Evlilik Hakkında Her Şey ilk bölümüyle FOX TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yerini alan FOX TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal, hemen ardından Çağla ile Yeni Bir Gün programının yeni bölümünü ekrana veriyor. Hemen sonrasında En Hamarat Benim yayına giriyor. Akşam ise Evlilik Hakkında Her Şey ekranlara geliyor. İşte 5 Ekim 2021 Salı FOX TV yayın akışı...

5 Ekim 2021 Salı FOX TV yayın akışı | Evlilik Hakkında Her Şey ilk bölümüyle FOX TV'de

Fox TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 5 Ekim 2021 Salı FOX TV yayın akışına yer verdik. 08:00'da Çalar Saat ekranlarda olurken 10.45'da Çağla ile Yeni Bir Gün programının yeni bölümü yayınlanıyor. Hemen sonrasında 13.00'da En Hamarat Benim programı ekranlarda oluyor. Akşam Evlilik Hakkında Her Şey ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor...

5 EKİM 2021 SALI FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey (İlk Bölüm)

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