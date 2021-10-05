5 Ekim 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Koleksiyoner TRT 2'de TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 5 Ekim 2021 Salı TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 09.00'de Bir Resim Bir Hikaye ekranda olurken 17.30'da TRT Geleceğin İletişimcileri yayınlanıyor. Akşam ise Eşik izleyici karşısına çıkıyor...

Çeşitli yayın ve programlarıyla ekranların renkli kanalı olan TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 09.30'da Geziyorum ekranda olurken 14:30'da Yeryüzleri yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Eşik TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 5 Ekim 2021 Salı TRT 2 yayın akışı... 5 EKİM 2021 SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:15 İstanbul, Müzik ve Tarih 06:00 Fotoğraflar 06:15 Konser Zamanı 07:30 Hayat Sanat 08:00 Tiyatro Dünyası 08:30 Sarayın Lezzetleri 09:00 Bir Resim Bir Hikaye 09:30 Geziyorum 10:00 Koleksiyoner 10:30 Muasır 11:00 Anadolu Arkeolojisi 11:30 Tarihin Ruhu 12:00 Hayat Sanat 12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 13:00 Düşüncenin Seyir Defteri 14:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ 14:30 Yeryüzleri 14:45 Müzelerin Yıldızları 15:00 Kelimeler ve Şeyler 16:00 Konser Zamanı 17:15 Bir Kare Bir Anlam 17:30 TRT Geleceğin İletişimcileri 18:00 Hayat Sanat 18:30 Anjelika Akbar İle Sesler 19:00 Bir Resim Bir Hikaye 19:30 Tarihin Ruhu 20:00 Eşik 20:30 Tarih Söyleşileri 21:45 Fotoğraflar 22:00 Yabancı Sinema: Hücre 211 (Cell 211) 00:00 Londra Senfoni Orkestrası - Stravinsky Bale Müzikleri (LSO: Rattle Conducts Stravinsky Ballet Music) trt2yayın akışıBugünsalıtelevizyon