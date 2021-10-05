5 Ekim 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Koleksiyoner TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 5 Ekim 2021 Salı TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 09.00'de Bir Resim Bir Hikaye ekranda olurken 17.30'da TRT Geleceğin İletişimcileri yayınlanıyor. Akşam ise Eşik izleyici karşısına çıkıyor...
Çeşitli yayın ve programlarıyla ekranların renkli kanalı olan TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 09.30'da Geziyorum ekranda olurken 14:30'da Yeryüzleri yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Eşik TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 5 Ekim 2021 Salı TRT 2 yayın akışı...
5 EKİM 2021 SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:15 İstanbul, Müzik ve Tarih
06:00 Fotoğraflar
06:15 Konser Zamanı
07:30 Hayat Sanat
08:00 Tiyatro Dünyası
08:30 Sarayın Lezzetleri
09:00 Bir Resim Bir Hikaye
09:30 Geziyorum
10:00 Koleksiyoner
10:30 Muasır
11:00 Anadolu Arkeolojisi
11:30 Tarihin Ruhu
12:00 Hayat Sanat
12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
13:00 Düşüncenin Seyir Defteri
14:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ
14:30 Yeryüzleri
14:45 Müzelerin Yıldızları
15:00 Kelimeler ve Şeyler
16:00 Konser Zamanı
17:15 Bir Kare Bir Anlam
17:30 TRT Geleceğin İletişimcileri
18:00 Hayat Sanat
18:30 Anjelika Akbar İle Sesler
19:00 Bir Resim Bir Hikaye
19:30 Tarihin Ruhu
20:00 Eşik
20:30 Tarih Söyleşileri
21:45 Fotoğraflar
22:00 Yabancı Sinema: Hücre 211 (Cell 211)
00:00 Londra Senfoni Orkestrası - Stravinsky Bale Müzikleri (LSO: Rattle Conducts Stravinsky Ballet Music)