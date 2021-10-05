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  3. 5 Ekim 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Koleksiyoner TRT 2'de

5 Ekim 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Koleksiyoner TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 5 Ekim 2021 Salı TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 09.00'de Bir Resim Bir Hikaye ekranda olurken 17.30'da TRT Geleceğin İletişimcileri yayınlanıyor. Akşam ise Eşik izleyici karşısına çıkıyor...

5 Ekim 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Koleksiyoner TRT 2'de

Çeşitli yayın ve programlarıyla ekranların renkli kanalı olan TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 09.30'da Geziyorum ekranda olurken 14:30'da Yeryüzleri yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Eşik TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 5 Ekim 2021 Salı TRT 2 yayın akışı...

5 EKİM 2021 SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:15 İstanbul, Müzik ve Tarih

06:00 Fotoğraflar

06:15 Konser Zamanı

07:30 Hayat Sanat

08:00 Tiyatro Dünyası

08:30 Sarayın Lezzetleri

09:00 Bir Resim Bir Hikaye

09:30 Geziyorum

10:00 Koleksiyoner

10:30 Muasır

11:00 Anadolu Arkeolojisi

11:30 Tarihin Ruhu

12:00 Hayat Sanat

12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

13:00 Düşüncenin Seyir Defteri

14:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ

14:30 Yeryüzleri

14:45 Müzelerin Yıldızları

15:00 Kelimeler ve Şeyler

16:00 Konser Zamanı

17:15 Bir Kare Bir Anlam

17:30 TRT Geleceğin İletişimcileri

18:00  Hayat Sanat

18:30 Anjelika Akbar İle Sesler

19:00 Bir Resim Bir Hikaye

19:30 Tarihin Ruhu

20:00 Eşik

20:30 Tarih Söyleşileri

21:45 Fotoğraflar

22:00 Yabancı Sinema: Hücre 211 (Cell 211)

00:00 Londra Senfoni Orkestrası - Stravinsky Bale Müzikleri (LSO: Rattle Conducts Stravinsky Ballet Music)

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