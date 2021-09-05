5 Eylül 2021 Pazar FOX TV yayın akışı | Sen Çal Kapımı tekrar bölümüyle FOX TV'de

Fox TV'de bugün ne var? Güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayan kanalda hemen ardından Deli Deli Küpeli yayınlanırken akşam ise sevilen film Kafalar Karışık kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için FOX TV ekranlarında oluyor. İşte 5 Eylül 2021 Pazar FOX TV yayın akışı...

5 EYLÜL 2021 PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Deli Deli Küpeli

13:15 Şevkat Yerimdar

16:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kafalar Karışık

22:45 Hababam Sınıfı Askerde