5 Eylül 2021 Pazar FOX TV yayın akışı | Sen Çal Kapımı tekrar bölümüyle FOX TV'de
FOX TV'de bugün yayınlanacak olan dizi ve filmler merak ediliyor. Güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayan kanalda akşam yerli sinema Kafalar Karışık ile izleyici karşısına geçiyor. İşte 5 Eylül 2021 Pazar FOX TV yayın akışı...
Fox TV'de bugün ne var? Güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayan kanalda hemen ardından Deli Deli Küpeli yayınlanırken akşam ise sevilen film Kafalar Karışık kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için FOX TV ekranlarında oluyor. İşte 5 Eylül 2021 Pazar FOX TV yayın akışı...
5 EYLÜL 2021 PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Deli Deli Küpeli
13:15 Şevkat Yerimdar
16:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kafalar Karışık
22:45 Hababam Sınıfı Askerde