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5 Eylül 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Kibar Feyzo Show TV'de

Show TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Yeni Gelin ile başlayan Show TV'de akşam Kibar Feyza ekranlarda oluyor. İşte 5 Eylül 2021 Pazar Show TV yayın akışı...

5 Eylül 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Kibar Feyzo Show TV'de

Ekranların sevilen kanalları arasında olan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Yeni Gelin'le başlayan kanalda hemen ardından Pazar Sürprizi adlı magazin programı yayınlanıyor. Akşam ise Kibar Feyzo izleyici karşısına geçiyor. İşte 5 Eylül 2021 Pazar Show TV yayın akışı...

5 EYLÜL 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Senede Bir Gün

16:15 Sultan

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kibar Feyzo

21:45 Neşeli Günler

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