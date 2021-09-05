5 Eylül 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Kibar Feyzo Show TV'de Show TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Yeni Gelin ile başlayan Show TV'de akşam Kibar Feyza ekranlarda oluyor. İşte 5 Eylül 2021 Pazar Show TV yayın akışı...

Ekranların sevilen kanalları arasında olan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Yeni Gelin'le başlayan kanalda hemen ardından Pazar Sürprizi adlı magazin programı yayınlanıyor. Akşam ise Kibar Feyzo izleyici karşısına geçiyor. İşte 5 Eylül 2021 Pazar Show TV yayın akışı... 5 EYLÜL 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI 06:00 Yeni Gelin 10:00 Pazar Sürprizi 13:00 Bir Şansım Olsa 14:30 Senede Bir Gün 16:15 Sultan 18:45 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Kibar Feyzo 21:45 Neşeli Günler show tvyayın akışıpazar sürpriziyeni gelinbir şansım olsa