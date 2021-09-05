5 Eylül 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Kibar Feyzo Show TV'de
Show TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Yeni Gelin ile başlayan Show TV'de akşam Kibar Feyza ekranlarda oluyor. İşte 5 Eylül 2021 Pazar Show TV yayın akışı...
Ekranların sevilen kanalları arasında olan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Yeni Gelin'le başlayan kanalda hemen ardından Pazar Sürprizi adlı magazin programı yayınlanıyor. Akşam ise Kibar Feyzo izleyici karşısına geçiyor. İşte 5 Eylül 2021 Pazar Show TV yayın akışı...
5 EYLÜL 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Senede Bir Gün
16:15 Sultan
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kibar Feyzo
21:45 Neşeli Günler