5 Eylül 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Vizontele Star TV'de
Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Medcezir ile başlayan kanalda akşam yerli sinema Vizontele ekrana geliyor. İşte 5 Eylül 2021 Pazar Star TV yayın akışı...
Ekranların sevilen kanallarından olan Star TV'de bugün ne olduğu merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 5 Eylül 2021 Pazar Star TV yayın akışına yer verdik. Güne Medcezir'le başlayan Star'da hemen ardından Çizgi Film Kuşağı ekrana gelirken akşam ise ailenize ve size keyifli anlar yaşatacak Vizontele izleyici karşısına çıkıyor...
5 EYLÜL 2021 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Star Market
11:45 Bir Demet Tiyatro
13:45 Yerli Sinema: Boşver Arkadaş
15:15 En Güzel Bölüm
18:45 Star Haber
20:00 Vizontele