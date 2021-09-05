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5 Eylül 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Vizontele Star TV'de

Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Medcezir ile başlayan kanalda akşam yerli sinema Vizontele ekrana geliyor. İşte 5 Eylül 2021 Pazar Star TV yayın akışı...

5 Eylül 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Vizontele Star TV'de

Ekranların sevilen kanallarından olan Star TV'de bugün ne olduğu merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 5 Eylül 2021 Pazar Star TV yayın akışına yer verdik. Güne Medcezir'le başlayan Star'da hemen ardından Çizgi Film Kuşağı ekrana gelirken akşam ise ailenize ve size keyifli anlar yaşatacak Vizontele izleyici karşısına çıkıyor...

5 EYLÜL 2021 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Medcezir

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Star Market

11:45 Bir Demet Tiyatro

13:45 Yerli Sinema: Boşver Arkadaş

15:15 En Güzel Bölüm

18:45 Star Haber

20:00 Vizontele

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