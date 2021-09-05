5 Eylül 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema- Sarı Köpeğin Yuvası TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne olduğu merak ediliyor. 06.00'da Nakkaşın Fırçası ekranda olurken akşam yabancı sinema Sarı Köpeğin Yuvası izleyici karşısına çıkıyor. İşte 5 Eylül 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...
TRT 2'de bugün ne var? Saat 07:00'da Karalama Defteri ekranda olurken 16:30'da sevilen program Yılmaz Erdoğan İle Öğrence izleyici karşısına çıkıyor. Akşam 21:30'da ise Yabancı Sinema Sarı Köpeğin Yuvası TRT 2 ekranında oluyor. İşte 5 Eylül 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...
5 EYLÜL 2021 PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:00 Sinema +
05:45 Dünya Müzik Gelenekleri
06:00 Nakkaşın Fırçası
06:30 Tiyatro Dünyası
07:00 Muasır
07:30 Hayat Sanat - Kolaj
08:00 Geziyorum
08:30 Kelimeler ve Şeyler
09:30 Yeryüzleri
09:45 Western: İntikam Yolculuğu (The Shooting)
11:15 Evliya Çelebi
11:50 Müzelerin Yıldızları
12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
13:00 Belgesel: Para
13:30 Agents Are Forever
15:00 Sinema +
15:45 Aramızda Müzik Var
16:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
17:30 Konser Zamanı
18:30 Anadolu Arkeolojisi
19:00 Koleksiyoner
19:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
20:00 Sarayın Lezzetleri
20:30 Tarihin Ruhu
21:00 Fotoğraflar
21:15 Film Önü
21:30 Yabancı Sinema: Sarı Köpeğin Yuvası (The Cave of the Yellow Dog)
23:10 Film Arkası
23:40 Renkler
23:50 Türkiye Ekspresi
00:00 Agents Are Forever