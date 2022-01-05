5 Ocak 2022 Çarşamba Kanal D yayın akışı | Annem filmi TV'de ilk kez Kanal D'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan kanal, Neler Oluyor Hayatta ile devam ediyor. Kanal D akşam ise izleyiciye duygusal anlar yaşatacak olan, başrollerinde Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel'in olduğu Annem filmi ekrana geliyor. İşte, 5 Ocak 2022 Çarşamba Kanal D yayın akışı...

5 OCAK 2022 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Asi

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Annem