5 Ocak 2022 Çarşamba Kanal D yayın akışı | Annem filmi TV'de ilk kez Kanal D'de
Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan kanal, Neler Oluyor Hayatta ile devam ediyor. Kanal D akşam ise izleyiciye ekran başında göz dolduracak film Annem ekrana geliyor. İşte 5 Ocak 2022 Çarşamba Kanal D yayın akışı...
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan kanal, Neler Oluyor Hayatta ile devam ediyor. Kanal D akşam ise izleyiciye duygusal anlar yaşatacak olan, başrollerinde Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel'in olduğu Annem filmi ekrana geliyor. İşte, 5 Ocak 2022 Çarşamba Kanal D yayın akışı...
5 OCAK 2022 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Asi
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem