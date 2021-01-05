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  3. 5 Ocak hava durumu 2021 | Bugün yağmur yağacak mı?

5 Ocak hava durumu 2021 | Bugün yağmur yağacak mı?

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Batı ve Orta Karadeniz sağanak yağışa teslim olurken diğer bölgelerde de havanın çok bulutlu veya parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

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05 Ocak 2021 Salı 08:34
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