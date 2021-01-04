Koronavirüs ile ilgili büyük iddia! Hastayı 30 saniye iyileştirebilen ilaç var
CNN Türk masası programına programına konuk olan Sonar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bayrakçı'nın 8 koronavirüs hastası üzerinde denenen ve 30 saniye de etkisini gösterip hastayı iyileştirebilen bir ilacın etkisini bire bir gördüğü iddiası ortalığı karıştırdı. O anlar ise kameralara böyle kaydedildi.
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04 Ocak 2021 Pazartesi 14:37
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