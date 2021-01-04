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  3. Koronavirüs ile ilgili büyük iddia! Hastayı 30 saniye iyileştirebilen ilaç var

Koronavirüs ile ilgili büyük iddia! Hastayı 30 saniye iyileştirebilen ilaç var

CNN Türk masası programına programına konuk olan Sonar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bayrakçı'nın 8 koronavirüs hastası üzerinde denenen ve 30 saniye de etkisini gösterip hastayı iyileştirebilen bir ilacın etkisini bire bir gördüğü iddiası ortalığı karıştırdı. O anlar ise kameralara böyle kaydedildi.

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04 Ocak 2021 Pazartesi 14:37
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