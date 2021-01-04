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  3. Rasim Ozan Kütahyalı'dan Falcao'ya biletli haykırış: ''Şerefinle Türkiye'yi terk et''

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Falcao'ya biletli haykırış: ''Şerefinle Türkiye'yi terk et''

Beyaz TV'de futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın Galatasaray - Antalyaspor maçında Radamel Falcao'nun bir kez daha sakatlanmasının ardından aldığı biletle birlikte yaptığı konuşma gündeme bomba gibi düştü. O anlar ise Beyaz TV ekranlarına saniye saniye böyle kaydedildi.

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04 Ocak 2021 Pazartesi 14:15
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