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  3. Şota Arveladze'in şampiyonluk dansı sosyal medyada çok konuşuldu!

Şota Arveladze'in şampiyonluk dansı sosyal medyada çok konuşuldu!

Teknik direktör Şota Arveladze, yönettiği Özbekistan Ligi ekiplerinden Pakhtakor takımının üst üste 2. kez şampiyonluk kazanmasının soyunma odasında dans ederek kutladı. Sosyal medyadan çokça beğeni ve yorum alan o video kameralara böyle yansıdı.

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21 Aralık 2020 Pazartesi 16:18
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