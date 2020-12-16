Younes Belhanda ve Emre Akbaba frikik krizi! Tansiyonu Etebo düşürdü

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşan Galatasaray, evinde 1 - 0'lık galibiyetle tur atladı. Maçta dikkatleri çeken olay ise Younes Belhanda ve Emre Akbaba arasındaki frikik gerginliği oldu. Belhanda'nın Emre'den topu aldığı anlar kameralara böyle yansıdı.