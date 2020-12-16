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  3. Younes Belhanda ve Emre Akbaba frikik krizi! Tansiyonu Etebo düşürdü

Younes Belhanda ve Emre Akbaba frikik krizi! Tansiyonu Etebo düşürdü

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşan Galatasaray, evinde 1 - 0'lık galibiyetle tur atladı. Maçta dikkatleri çeken olay ise Younes Belhanda ve Emre Akbaba arasındaki frikik gerginliği oldu. Belhanda'nın Emre'den topu aldığı anlar kameralara böyle yansıdı.

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16 Aralık 2020 Çarşamba 09:28
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