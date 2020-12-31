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  3. Teknik Direktör Yılmaz Vural, koronavirüs sürecini izleyenlerle paylaştı!

Teknik Direktör Yılmaz Vural, koronavirüs sürecini izleyenlerle paylaştı!

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi gördüğü hastanede sağlığına kavuşan Teknik Direktör Yılmaz Vural, yaşadığı süreci sosyal medya kanalından anlattı. Konuşmasında hastalığın ne kadar ciddi olduğunu vurgulayan Vural, anlatımı sırasında zaman zaman gözlerinin dolduğu da izleyenlerden kaçmadı.

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31 Aralık 2020 Perşembe 17:34
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