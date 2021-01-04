Sol Yanım 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Biricik'in akıl almaz ayırma planı!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sol Yanım 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Biricik, Serra ile Selim'i ayırma çalışmalarına devam ederken Asena ise çocuğuyla ilgili planları devreye sokuyor. Selim'in Serra'yı öptüğü sahne ise dizinin heyecanını arttırıyor.

STAR TV ekranlarının sevilen dizisi Sol Yanım 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin ilgiyle beklediği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

SOL YANIM KONUSU NE?

Sol Yanım’; genç aşıklar Serra ve Selim’in hikayesi çevresinde gelişen sırlar ve entrikalarla dolu sürükleyici bir hikâyeyi ekrana taşıyacak. “Tam olarak ağızlarında gümüş kaşık ile doğdular: Selim, Serra, Biricik ve Burak… Serra'nın hikayesi diğerlerine göre bambaşka ama tesadüfler onu da bu gençlerin arasında yeni bir başlangıca sürükleyecek!” Bu dört genci buluşturan Kuzey Üniversitesi, kampüs yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak.

SOL YANIM OYUNCULARI

Özge Yağız: Serra

Tolga Mendi: Selim

Cemre Baysel: Biricik

Defne Samyeli: Asena

Cansel Elçin: İhsan

Deniz Barut. Nil

Esra Bezen Bilgin: Nilgün

Emre Bey: Burak

Benian Dönmez: Binnaz

Taner Rumeli: Onur

Feyza Civelek: Nazlım

Oktay Çubuk-:Ali

Ecem Atalay: Eda

Aleyna Şen

Seda Akman: İdil

Emre Dinler: Barbar

Haydar Köyel: Haydar

Tuğçe Açıkgöz: Zeynep

Ergül Miray Şahin

Yavuz Pekdiker

Demet Genç- Sevgi

Celal Tak

Murat Balcı

Özgür Cem Tuğluk

Efe Taşdelen

Ayşe Kırca

Hasret Usneker

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