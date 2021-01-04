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Mucize Doktor 44. bölüm fragmanı yayınlandı | Stajerlerin yarışında kim kazanacak?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Mucize Doktor 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda bölüm başkanı olan Ferman seçimde kimi tutacağını belirlemekte zorluk yaşarken Tanju'nun tüm stajyerlerin eşit şekilde yarıştırması ise Ali'nin telaşa kapılmasına sebep olmaktadır.

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR FİLMİNİN KONUSU 

Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Faruk Bayhan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp uyarladı.

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan “Mucize Doktor”un ilk bölüm tanıtımında başrolde yer alan Taner Ölmez’in izleyicinin alışık olmadığı bir rolle ekrana geleceğine şahit olmak mümkün.

Mucize Doktor 44. bölüm fragmanı yayınlandı | Stajerlerin yarışında kim kazanacak?

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI

Taner Ölmez: Ali Vefa

Reha Özcan: Adil

Özge Özder: Kıvılcım

Onur Tuna: Ferman

Sinem Ünsal: Nazlı

Hazal Türesan:Beliz

Murat Aygen: Tanju

Bihter Dinçel: Selvi

Fırat Altunmeşe: Demir

Hayal Köseoğlu: Açelya

Korhan HERDURAN: Güneş

Merve Bulut: Gülin

Abidin Külçe: Küçük Ali – Çocuk Ali Vefa

Berk TOKTAMIŞOĞLU: Ali’nin Abisi

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04 Ocak 2021 Pazartesi 10:47
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