Mucize Doktor 44. bölüm fragmanı yayınlandı | Stajerlerin yarışında kim kazanacak?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Mucize Doktor 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda bölüm başkanı olan Ferman seçimde kimi tutacağını belirlemekte zorluk yaşarken Tanju'nun tüm stajyerlerin eşit şekilde yarıştırması ise Ali'nin telaşa kapılmasına sebep olmaktadır.