5 Şubat Hava Durumu 2021 | Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağış ve kar uyarısı!

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre Batı Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun yağışlı geçmesi beklenirken Hakkâri çevreleri ile Şırnak’ın doğu ilçelerinde yoğun kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.