5 Temmuz 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Sahil Güvenlik Star TV'de
Star TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Medcezir ile güne başlayan kanalda 13:15'te Aramızda Kalsın yayınlanıyor. Akşam ise yabancı sinema Sahil Güvenlik Star TV izleyicisinin karşısına çıkıyor. İşte 5 Temmuz 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı...
Ekranların en sevilen kanallarından olan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Saat 10.45'te Kaçak Gelinler ekrana gelirken hemen ardından Aramızda Kalsın yayınlanıyor. Akşam ise yabancı sinema Sahil Güvenlik Star TV ekranlarında yayınlanıyor. İşte 5 Temmuz 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı...
5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:45 Kaçak Gelinler
13:15 Aramızda Kalsın
16:15 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Sahil Güvenlik
22:30 Ada Masalı