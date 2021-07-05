5 Temmuz 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Sahil Güvenlik Star TV'de Star TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Medcezir ile güne başlayan kanalda 13:15'te Aramızda Kalsın yayınlanıyor. Akşam ise yabancı sinema Sahil Güvenlik Star TV izleyicisinin karşısına çıkıyor. İşte 5 Temmuz 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı...

A+ A-

Ekranların en sevilen kanallarından olan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Saat 10.45'te Kaçak Gelinler ekrana gelirken hemen ardından Aramızda Kalsın yayınlanıyor. Akşam ise yabancı sinema Sahil Güvenlik Star TV ekranlarında yayınlanıyor. İşte 5 Temmuz 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı... 5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Medcezir 09:15 Yüksek Sosyete 10:45 Kaçak Gelinler 13:15 Aramızda Kalsın 16:15 Güzel Köylü 18:30 Star Haber 20:00 Sahil Güvenlik 22:30 Ada Masalı star tvstar tv yayın akışı