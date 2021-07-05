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5 Temmuz 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Sahil Güvenlik Star TV'de

Star TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Medcezir ile güne başlayan kanalda 13:15'te Aramızda Kalsın yayınlanıyor. Akşam ise yabancı sinema Sahil Güvenlik Star TV izleyicisinin karşısına çıkıyor. İşte 5 Temmuz 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı...

5 Temmuz 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Sahil Güvenlik Star TV'de

Ekranların en sevilen kanallarından olan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Saat 10.45'te Kaçak Gelinler ekrana gelirken hemen ardından Aramızda Kalsın yayınlanıyor. Akşam ise yabancı sinema Sahil Güvenlik Star TV ekranlarında yayınlanıyor. İşte 5 Temmuz 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı...

5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:45 Kaçak Gelinler

13:15 Aramızda Kalsın

16:15 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Sahil Güvenlik

22:30 Ada Masalı

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