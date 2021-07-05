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  3. 5 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | Yabancı Sinema "Son Üç Gün" TRT 1'de

5 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | Yabancı Sinema "Son Üç Gün" TRT 1'de

TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 07:35'de Vuslat ekranlarda olurken hemen ardından Tozkoparan yayınlanıyor. Akşam ise Yabancı Sinema "Son Üç Gün" TRT 1 ekranlarında oluyor. 5 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı...

5 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | Yabancı Sinema "Son Üç Gün" TRT 1'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan TRT 1'in yayın akışı merak ediliyor. 12:50'de Gönül Dağı ekranlarda olurken hemen ardından  Masumlar Apartmanı ekrana geliyor. Akşam ise Yabancı Sinema "Son Üç Gün" TRT 1 izleyicisi karşısına çıkıyor. İşte 5 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı...

5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:35 Vuslat

11:20 Tozkoparan

12:50 Gönül Dağı 

15:55 Masumlar Apartmanı 

19:00 Ana Haber 

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yabancı Sinema "Son Üç Gün" (Altyazılı)

22:30 Yabancı Sinema "Son Üç Gün" (Altyazılı)

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