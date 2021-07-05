5 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | Yabancı Sinema "Son Üç Gün" TRT 1'de
TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 07:35'de Vuslat ekranlarda olurken hemen ardından Tozkoparan yayınlanıyor. Akşam ise Yabancı Sinema "Son Üç Gün" TRT 1 ekranlarında oluyor. 5 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı...
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan TRT 1'in yayın akışı merak ediliyor. 12:50'de Gönül Dağı ekranlarda olurken hemen ardından Masumlar Apartmanı ekrana geliyor. Akşam ise Yabancı Sinema "Son Üç Gün" TRT 1 izleyicisi karşısına çıkıyor. İşte 5 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı...
5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:35 Vuslat
11:20 Tozkoparan
12:50 Gönül Dağı
15:55 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yabancı Sinema "Son Üç Gün" (Altyazılı)
22:30 Yabancı Sinema "Son Üç Gün" (Altyazılı)