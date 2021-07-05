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5 Temmuz 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye yeni bölümüyle TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan TV8'in yayın akışı merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanalda 13:15'de Doya Doya Moda ekranlarda oluyor. Akşam ise yeni bölümüyle Masterchef Türkiye TV8 ekranlarında yerini alıyor. İşte 5 Temmuz 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı...

5 Temmuz 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye yeni bölümüyle TV8'de

TV8'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 5 Temmuz 2021 Pazartesi TV8 yayın akışına yer verdik. Oynat Bakalım ile güne başlayan TV8'de 13:15'te sevilen program Doya Doya Moda ekranlarda oluyor. Akşam ise ilgiyle izlenen yarışma programı Masterchef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor...

5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI 

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Masterchef Türkiye

13:15 Doya Doya Moda

17:30 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

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