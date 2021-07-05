5 Temmuz 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye yeni bölümüyle TV8'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan TV8'in yayın akışı merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanalda 13:15'de Doya Doya Moda ekranlarda oluyor. Akşam ise yeni bölümüyle Masterchef Türkiye TV8 ekranlarında yerini alıyor. İşte 5 Temmuz 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı...

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TV8'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 5 Temmuz 2021 Pazartesi TV8 yayın akışına yer verdik. Oynat Bakalım ile güne başlayan TV8'de 13:15'te sevilen program Doya Doya Moda ekranlarda oluyor. Akşam ise ilgiyle izlenen yarışma programı Masterchef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor... 5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI 06:30 Oynat Bakalım 07:15 8'de Sağlık 08:30 Masterchef Türkiye 13:15 Doya Doya Moda 17:30 Masterchef Türkiye 20:00 Masterchef Türkiye tv8tv8 yayın akışı