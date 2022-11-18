5. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivalinde "Dur Bak Dinle Geç" filmi birinci seçildi

Bu yıl 10 ülkeden 72'si yabancı, 110'u yerli olmak üzere toplamda 182 film başvurusunun yapıldığı festivalde, finale kalan 30 film "Jüri Özel Ödülü" ve "İbrahim Hakkı Özel Ödülü" için yarıştı. "Dur Bak Dinle Geç" filmi birinci, yönetmenler Ramin Farzaneh, Parisa Sadaei Azar'ın "Lack" filmi ikinci ve yönetmen Sedat Kahraman'ın "Hırsız" filmi üçüncü seçildi.

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5. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivalinde "Dur Bak Dinle Geç" filmi birinci seçildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla Siirt Valiliği himayesinde, Siirt Belediyesi ve Siirt Üniversitesinin desteklediği, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen festivalin kapanış töreni, Siirt Valiliği Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Bu yıl 10 ülkeden 72'si yabancı, 110'u yerli olmak üzere toplamda 182 film başvurusunun yapıldığı festivalde, finale kalan 30 film "Jüri Özel Ödülü" ve "İbrahim Hakkı Özel Ödülü" için yarıştı.

Başkanlığını yapımcı Mehmet Canpolat'ın üstlendiği jüride yönetmen Faysal Soysal, Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zuhal Akmeşe Demir, yönetmen Mehmet Güneri ve Türk Medya Kanal Koordinatörü Filiz Zengin yer alıyor. Festivalde, finale kalan 30 eserden kesitler izletildi.

2023 YILINDA DAHA DA BÜYÜYEREK TEKRAR BİR ARAYA GELECEĞİZ

5. Uluslararası Siirt kısa filim festivalinin bu kadim kentin kültürüne, sanat yaşamına önemli bir değer kattığını belirten Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, geleneksel hale gelen festivalin 2023 yılında daha da büyüyerek, gelişerek sanatseverle tekrar bir araya geleceğini söyledi.

Siirt Uluslararası Kısa Filim Festivali çerçevesinde festival 15-18 tarihleri arasında gerçekleşti belirten Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği Başkanı Baran Mayda, "Bugün kapanış törenindeyiz. Açılışını Altan Erkekli ve Veysel Diker'in oynadığı "Şifa Niyetine" oyunuyla yaptık. Toplamda 30 finalist filmimizi gösterdik. 3 özel filmimizi gösterdik. 4 söyleşimiz yapıldı ve bunların haricinde atölye çalışmaları yapıldı. Siirt halkının da bize göstermiş olduğu yoğun ilgiden çok memnunuz. Önümüzdeki süreç için çok dersler çıkardık. Hem halkımızın sesini dinledik hem de öğrencilerimizin sesini dinledik. Önümüzdeki sene için şimdiden hazırlıklara başlayacağız" dedi.

Yapımcı Ecem Gündoğan ise , "Dur Bak Dinle Geç" filminin yapımcısıyım. Filmin yönetmeni Muhammed Günaydın. Bugün gelemedi, onun yerine ben geldim. Bu festival için, organizasyon için Siirt belediyesine ve Siirt valiliğine çok teşekkür ederiz. Juriye de ayrı teşekkür ederiz. Şeref duyduk" diye konuştu.

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DUR BAK DİNLE GEÇ" FİLMİ BİRİNCİ SEÇİLDİ

Başkanlığını yapımcı Mehmet Canpolat'ın yaptığı ana jüri başkanlığınca yapılan değerlendirme sonunda; Muhammed Günaydın'ın yönettiği "Dur Bak Dinle Geç" filmi birinci, yönetmenler Ramin Farzaneh, Parisa Sadaei Azar'ın "Lack" filmi ikinci ve yönetmen Sedat Kahraman'ın "Hırsız" filmi üçüncü seçildi.

Yönetmen Gülben Arıcı'nın "Kennedy'nin Doğuşu" filminin Jüri Özel Ödülü'nü aldığı festivalde, yönetmen Nihat Vuran'ın "Salto Mortale" filimi de İbrahim Hakkı Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Festival, Vali Hacıbektaşoğlu dereceye giren yönetmenlere ve jüri üyelerine ödül ve plaketlerini vermesi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Törene, Siirt Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Vali Yardımcısı Mehmet Sert, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Sinan İbrahimoğlu, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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