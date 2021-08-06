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6 Ağustos 2021 Cuma Kanal D yayın akışı |Yabancı Sinema: Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti Kanal D'de

Kanal D'de bugün hangi dizi ve programlarının olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 6 Ağustos 2021 Cuma Kanal D yayın akışına yer verdik. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranda olurken 13:00 'da Magazin D Yaz programı yayınlanıyor. Akşam ise izleyiciyi ekrana kilitleyecek yabancı sinema Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti ekranlara geliyor.

6 Ağustos 2021 Cuma Kanal D yayın akışı |Yabancı Sinema: Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti Kanal D'de

KANAL D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını haberimizden bulabilirsiniz. Sihirli Annem ile güne başlayan kanal 13:00'da Magazin D Yaz programını ekrana veriyor. Akşam ise izleyiciye film keyfi yaşatacak yabancı sinema Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti ekran karşısına çıkıyor. İşte 6 Ağustos 2021 Cuma Kanal D yayın akışı...

6 AĞUSTOS 2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:15 Baht Oyunu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema: Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti

22.45 Operasyon 41

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