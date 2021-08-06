6 Ağustos 2021 Cuma Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Niyaz Gül Dörtnala Star'da
Star TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Medcezir dizisi ile güne başlayan Star TV'de akşam başrolleriniAta Demirer, Demet Akbağ ve Şebnem Bozoklu'nun paylaştığı Niyaz Gül Dörtnala filmi izleyici karşısına geçiyor. İşte 6 Ağustos 2021 Cuma Star TV yayın akışı...
Ekranların sevilen kanallarından biri olan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 6 Ağustos 2021 Cuma Star TV yayın akışına yer verdik. 13:30'da sevilerek izlenen Aramızda Kalsın dizisi Star TV ekranında olurken akşam izleyenlerle keyifli anlar yaşatacak Hedefim Sensin filmi ekrana geliyor...
6 AĞUSTOS 2021 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:20 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18:30 Star Haber
20:00 Niyaz Gül Dörtnala (Yerli Sinema)