6 Ağustos 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı |Türk Sineması "Kral Şakir: Oyun Zamanı" TRT 1'de!
6 Ağustos 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. TRT1 bugün güne Dr.Yerebakan ile başlayıp, Kalk Gidelim ile devam ediyor. Akşam ise Türk Sineması "Kral Şakir: Oyun Zamanı" TRT1 ekranlarında olacak.
TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 6 Ağustos 2021 Cuma TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12.25'de Gönül Dağı ekranlarda olurken 19:55'te Doğrusu Ne programı yayınlanıyor. 20:00'da ise Türk Sineması "Kral Şakir: Oyun Zamanı" TRT 1 ekranlarında oluyor...
6 AĞUSTOS 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:10 Kalk Gidelim
10:50 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
12:25 Gönül Dağı (Altyazılı)
15:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Türk Sineması "Kral Şakir: Oyun Zamanı"
22:00 Yabancı Sinema "Dünyanın Merkezine Yolculuk" (Altyazılı)
23:55 Dünya Hali (Altyazılı)