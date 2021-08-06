6 Ağustos 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı |Türk Sineması "Kral Şakir: Oyun Zamanı" TRT 1'de!

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 6 Ağustos 2021 Cuma TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12.25'de Gönül Dağı ekranlarda olurken 19:55'te Doğrusu Ne programı yayınlanıyor. 20:00'da ise Türk Sineması "Kral Şakir: Oyun Zamanı" TRT 1 ekranlarında oluyor...

6 AĞUSTOS 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:10 Kalk Gidelim

10:50 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:25 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Türk Sineması "Kral Şakir: Oyun Zamanı"

22:00 Yabancı Sinema "Dünyanın Merkezine Yolculuk" (Altyazılı)

23:55 Dünya Hali (Altyazılı)