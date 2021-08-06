Yaşar İpek'in Bakan Soylu'ya ricası dikkat çekti:" Bu işe el koyun"Trabzonspor'da Bakasetas son dakikadaki penaltıyı kaçırdı, turu zora soktuYonca Evcimik'in acı günü: "Canım annemizi kaybettik"6 Ağustos 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı |Türk Sineması "Kral Şakir: Oyun Zamanı" TRT 1'de!Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'nın biyografisi6 Ağustos 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Altın TRT2'de!6 Ağustos 2021 Cuma ATV yayın akışı | Baş Belası yeni gününde, yeni bölümüyle TV'de ilk kez ATV'de6 Ağustos 2021 Cuma Fox TV yayın akışı | Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle FOX TV'de6 Ağustos 2021 Cuma bugünün spor manşetleri | Trabzonspor ve Galatasaray turu ikinci maça bıraktı6 Ağustos 2021 Cuma Kanal D yayın akışı |Yabancı Sinema: Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti Kanal D'de
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 6 Ağustos 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı |Türk Sineması "Kral Şakir: Oyun Zamanı" TRT 1'de!

6 Ağustos 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı |Türk Sineması "Kral Şakir: Oyun Zamanı" TRT 1'de!

6 Ağustos 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. TRT1 bugün güne Dr.Yerebakan ile başlayıp, Kalk Gidelim ile devam ediyor. Akşam ise Türk Sineması "Kral Şakir: Oyun Zamanı" TRT1 ekranlarında olacak.

6 Ağustos 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı |Türk Sineması "Kral Şakir: Oyun Zamanı" TRT 1'de!

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 6 Ağustos 2021 Cuma TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12.25'de Gönül Dağı ekranlarda olurken 19:55'te Doğrusu Ne programı yayınlanıyor. 20:00'da ise Türk Sineması "Kral Şakir: Oyun Zamanı" TRT 1 ekranlarında oluyor...

6 AĞUSTOS 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:10 Kalk Gidelim

10:50 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:25 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Türk Sineması "Kral Şakir: Oyun Zamanı"

22:00 Yabancı Sinema "Dünyanın Merkezine Yolculuk" (Altyazılı)

23:55 Dünya Hali (Altyazılı)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT