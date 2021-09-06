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  3. 6 Eylül 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Kalp Yarası yeni bölümüyle ATV'de

6 Eylül 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Kalp Yarası yeni bölümüyle ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan kanalda 14:00'de yerli sinema Sağ Salim filmi yayınlanıyor. Akşam ise ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası izleyici karşısına geçiyor. İşte 6 Eylül 2021 Pazartesi ATV yayın akışı..

6 Eylül 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Kalp Yarası yeni bölümüyle ATV'de

ATV'de bugün ne var? 08:00'da Kahvaltı Haberleri ekrana gelirken hemen ardından Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanıyor. 16:00'te Kardeşlerim ATV seyircisiyle buluşurken akşam Kalp Yarası ATV ekranlarında oluyor. İşte merak edilen 6 Eylül 2021 Pazartesi ATV yayın akışı...

6 EYLÜL 2021 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da 

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)

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