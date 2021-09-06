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  3. 6 Eylül 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü TV'de İlk Kez FOX TV'de

6 Eylül 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü TV'de İlk Kez FOX TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yerini alan FOX TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal, hemen ardından Çağla ile Yeni Bir Gün programını canlı olarak ekrana veriyor. Akşam ise Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi Tv'de ilk kez ekranlara geliyor. İşte 6 Eylül 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı...

6 Eylül 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü TV'de İlk Kez FOX TV'de

Fox TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 6 Eylül 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışına yer verdik. 08:00'da Çalar Saat ekranlarda olurken 11:00'da Çağla ile Yeni Bir Gün programının canlı bölümü yayınlanıyor. Akşam Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü TV'de ilk kez izleyici karşısına çıkıyor...

6 EYLÜL 2021 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü

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