Alkollü ve ehliyetsiz sürücü: Haklısınız, Allah rızası için yapmayınYÖK Başkanı yüz yüze eğitim detaylarını açıkladı!Balıkesir merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu! 42 kişiye gözaltı kararı!Dünya 1 numarası Novak Djokovic'i deviren Medmedev, Amerika Açık'ta şampiyon oldu!13 Eylül 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu | Haftanın yıldızlarını kaçırmayın!Vasilik mücadelesi veren Britney Spears aşk hayatında istediği adımları atmaya başladı! İranlı sevgilisi Sam Asghari ile nişanlandı!ATV canlı yayın Müge Anlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle YOUTUBE 13 Eylül 2021 Pazartesi13 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu | Büyük ve küçük teknolojik ve ev aletlerinden, beyaz eşyalara, bahçe ekipmanlarından oyuncaklara en uygun fiyatlar A101'de!Formula 1 İtalya Grand Prix'sinde kazanan isim Daniel Ricciardo oldu! Verstappen ve Hamilton'un kazası yarışa damga vurdu!Altın fiyatları haftaya yeşil ışık yaktı! Altın yükselme eğilimine doğru yöneliyor! İşte 13 Eylül 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 13 Eylül 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Çok Güzel Hareketler 2 bölümüyle Kanal D'de

13 Eylül 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Çok Güzel Hareketler 2 bölümüyle Kanal D'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta ile güne başlayan Kanal D akşam ise size ve ailenize keyifli anlar yaşatacak Çok Güzel Hareketler 2 programı şahane skeçleriyle yeni sezonun ilk bölümüyle ekrana geliyor. İşte 13 Eylül 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı...

13 Eylül 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Çok Güzel Hareketler 2 bölümüyle Kanal D'de

Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için 13 Eylül 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 13:00'da Demet Akalın'ın sunumuyla Gelinim Mutfakta ekranlarda olurken hemen ardından Ece Üner ile Susma programı ekrana veriliyor. Akşam ise Çok Güzel Hareketler yeni bölümüyle Kanal D izleyicisiyle buluşuyor...

13 EYLÜL 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Güneşin Kızları

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

16.00 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT