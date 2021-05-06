6 Mayıs 2021 Perşembe ATV Yayın Akışı |Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ATV'de

ATV 6 Mayıs 2021 Perşembe Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile başlarken, hemen ardından "Esra Erol'da" yayınlanacak. Akşam ise "Bir Zamanlar Çukurova" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 6 Mayıs 2021 Perşembe Yayın Akışı...

ATV 6 MAYIS 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:40 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:20 Bir Zamanlar Çukurova

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ